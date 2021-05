Neymar prevê dificuldade contra o Manchester City, mas diz crer em vaga na final

02/05/2021 | 18:48



Em busca de vaga na final da Liga dos Campeões da Europa, Neymar analisou o desafio que o Paris Saint-Germain terá pela frente em visita ao Manchester City na próxima terça-feira. Em entrevista ao site oficial do clube parisiense, o craque brasileiro entende que o duelo será complicado, mas garante que não faltará dedicação.

"Temos um jogo muito difícil contra o Manchester City, mas temos que acreditar. Eu acho que todo parisiense deve acreditar em nós. Sou o primeiro que vai dar a cara, sou o primeiro guerreiro que vai em busca dessa guerra. Vou dar o meu melhor e me dedicar para trazer de volta essa vitória de qualquer maneira, mesmo se precisar morrer em campo", afirmou Neymar.

Na primeira partida da fase semifinal, disputada na última quarta-feira, o PSG até abriu o placar contra os comandados de Pep Guardiola. Marquinhos foi o autor do gol dos franceses. Mas, na etapa complementar, o panorama se inverteu. Kevin De Bruyne empatou o duelo, e Mahrez virou o jogo para o Manchester City. Os parisienses ainda tiveram Gueye expulso nos minutos finais.

Com o resultado de 2 a 1 favorável aos ingleses conquistado fora de casa, resta ao Paris Saint-Germain marcar ao menos dois gols no Etihad Stadium. Para levar a partida para a prorrogação e pênaltis, o time de Neymar e Mbappé precisa repetir o placar conquistado pelo City no primeiro jogo. Já para conquistar a vaga diretamente, os atuais vice-campeões precisarão conquistar vantagem com ao menos dois gols de diferença ou vencer por um gol de diferença, desde que marquem três gols ou mais, como 3 a 2, 4 a 3, 5 a 4 e assim por diante.

O Manchester City poderia chegar ao duelo com o PSG com a confirmação do título inglês, caso o Manchester United não vencesse o jogo diante do Liverpool. No entanto, o adiamento do confronto, após protestos de torcedores do United no estádio Old Trafford, impediu a comemoração do time de Fernandinho, Éderson e Gabriel Jesus. O jogo ainda não tem data para ocorrer.

Antes do primeiro jogo pelas semifinais, Neymar disse estar concentrado em vencer mais uma Liga dos Campeões, deixando de lado a antes almejada bola de ouro ou o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa. O atacante brasileiro conquistou uma única vez o principal título de clubes da Europa. Foi na temporada 2014/2015, ainda pelo Barcelona. Em 2020, o PSG bateu na trave e ficou com o vice, após ser derrotado pelo Bayern de Munique na decisão.