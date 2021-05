Primeiro dia de vacinação em idosos com mais de 60 tem alta procura em Sto.André e S.Caetano

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



02/05/2021 | 17:50



O primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 para idosos com 60 anos teve alta procura em Santo André e São Caetano. As duas cidades iniciaram a imunização na manhã deste domingo (2). A imunização para essa faixa etária estava prevista para começar a partir do dia 6 de maio em todo Estado, mas diante da chegada de novo carregamento de doses, as cidades conseguiram realizar antecipação.

Em Santo André, no posto drive-thru da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), na Rua Varsóvia, os moradores comentaram que ficaram surpresos com a imunização e que, apesar da fila, o processo fluiu rapidamente. "Foi uma surpresa boa. Aliviante. Já estava acompanhando o andamento da vacinação, mas não esperava que chegaria tão rápido a minha vez", destaca a moradora do Capuava, a aposentada Josefa Maria de Souza, 60 anos.

Filas também foram registradas no posto do Estádio Bruno Daniel, na Vila América. No local, munícipes comentaram que esperaram por pelo menos 1 hora para serem atendidos. "Mesmo assim estou feliz e grata. Estamos esperando por essa vacina faz tempo, então agora, só aguardar pela segunda dose", detalha a aposentada Aparecida de Fátima Silva de Oliveira, 60.

O agendamento em Santo André continua disponível pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid. A vacinação também está sendo realizada no Paço Municipal, estacionamento do Grand Plaza Shopping e no Atrium Shopping, no horário das 8h às 17h.

Em São Caetano, neste primeiro dia, segundo a administração, foram aplicadas 650 doses no posto da Garagem Municipal, na Avenida Presidente Kennedy. A partir de amanhã (3), a imunização para idosos de 60 anos também será realizada no posto drive-thru do Estádio Anacleto Campanella. Na cidade é necessário realizar o agendamento prévio pelo site http://coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br.

No município, também podem ser vacinados os profissionais da Saúde que são moradores da cidade e que participaram de pesquisa on-line, como assistentes sociais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e médicos veterinários. Na imunização, é necessária a apresentação do documento com foto, comprovante de residência e carteira de entidade de classe.

DEMAIS CIDADES

A partir de amanhã (3), São Bernardo inicia a imunização deste público prioritário. O agendamento está disponível no site www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus . Nesta etapa, moradores contarão com novo posto de vacinação, nas dependências do Clube dos Meninos, na região do Rudge Ramos.

Em Diadema, a vacinação dos idosos com 60 a 62 anos também inicia a partir desta próxima semana, de forma gradual. Na segunda-feira (3), terá início a vacinação dos idosos de 62 anos, a partir das 13h. Na terça-feira (4), a partir das 8h30, começa a vacinação dos idosos de 61 anos e na quarta-feira (5), também a partir das 8h30, é a vez da imunização dos idosos de 60 anos.

Em Mauá a vacinação para quem tem 62 anos ou mais será realizada de segunda à sexta, das 9h às 16h, nas 23 UBSs do município - 13 delas operam em sistema drive-thru. Ribeirão Pires inicia vacinação para o mesmo público na próxima semana. Na segunda-feira, a imunização acontece no Complexo Ayrton Senna, também sistema drive-thru e não necessidade de agendamento prévio.