Reynaldo Gianecchini revela enjoar da sua aparência com facilidade

02/05/2021 | 15:11



Dá para acreditar que um dos maiores galãs da televisão brasileira consegue enjoar da própria cara? Durante o podcast Novela das 9, do Gshow, Reynaldo Gianecchini, de 48 anos de idade, revelou que sua constante mudança no visual não é apenas para interpretar seus personagens, mas porque enjoa facilmente de sua aparência.

- Eu adoro mudar. Enjoo muito da minha cara. E é impressionante: mudo e daqui a pouco tenho vontade de mudar de novo e de novo. Tenho a desculpa dos personagens, e eu realmente gosto de mudar para um trabalho. Me ajuda a compor, a me ver de outro jeito... O figurino e o visual são bem determinantes na composição, ajudam a imprimir o que você quer com o personagem. Então, tenho a maior excitação em mudar.

Durante a pandemia, as gravações foram pausada, por isso o ator teve a oportunidade de deixar as madeixas grisalhas, bem natural. No entanto, seguindo a sua vontade de sempre inovar, já resolveu escurecer o cabelo novamente.

- Na pandemia, fiquei com vontade de deixar os cabelos brancos, aí foram crescendo e ficando meio homem das cavernas... Mas também estava curtindo, porque acho que tinha a ver com o momento. Não tenho muita regra, não.

O muso está no ar na reexibição da novela Da Cor do Pecado, de 2004, no canal Viva.