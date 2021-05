Primeira prova em grupo de No Limite tem participante menstruada

02/05/2021 | 15:10



De acordo com informações do colunista Leo Dias, as gravações do reality show No Limite, que será apresentado por André Marques, começaram no último sábado, dia 1. A primeira prova em grupo do programa, chamada Regalia, já aconteceu!

Os participantes já estão divididos em dois grupos: Carcará com Ariadna Arantes, Elana Valenaria, Gui Napolitano, Íris Stefanelli, Lucas Chumbo, Marcelo Zulu, Paula Amorim e Viegas; e Calango com André Martinelli, Angélica Ramos, Arcrebiano Araújo, Carol Peixinho, Gleici Damasceno, Jéssica Mueller, Kaysar Dadour e Mahmoud Baydoun.

Nesta primeira prova, o grupo Carcará foi o vencedor. E alguns participantes já estão incomodando os demais: Íris está menstruada e desconfortável com o acampamento. Além disso, Ariadna passou mal, vomitou e teve dor de garganta.

Ainda segundo o colunista, Chumbo deu trabalho para a produção já no primeiro dia, pois subiu nos coqueiros e tentou fazer algo proibido - sair do espaço delimitado para o acampamento. Fora isso, Gui Napolitano está sofrendo com queimaduras do sol. Ao que parece os participantes mais fortes da equipe Carcará são Elana, Paula, Viegas e Marcelo.

Com a derrota, o grupo Calango ficou desanimado e optou por descansar para a segunda prova, que vale a imunidade. Nesta tribo, Carol Peixinho se destacou por jogar charme para Arcrebiano. O jornalista diz que a influencer foi para o programa com a intenção de ganhar mais seguidores.