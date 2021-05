Grande ABC oferta 490 vagas de emprego nesta semana

Do Diário do Grande ABC



02/05/2021 | 14:16



Quem está desempregado pode se candidatar a uma das 490 vagas disponíveis nos centros públicos do Grande ABC nesta semana. A agência de empregos Luandre, com unidade em Santo André, dispõe de 40 postos distribuídos pela região. Os interessados podem se candidatar on-line em razão da pandemia.

São Caetano lidera, com 225 vagas disponíveis. O trabalhador pode cadastrar o currículo e visualizar as oportunidades pelo site portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br. Após um cruzamento das informações, candidatos em potencial são encaminhados para entrevista nas empresas.

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) oferece 116 postos, com destaque para 13 oportunidades para auxiliar de logística. Interessados devem enviar currículo para e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br, com a vaga desejada e o número do CPF.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Diadema oferece 68 empregos, sendo 40 para auxiliar de produção. A candidatura deve ser feita pelo e-mail vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

Em Ribeirão Pires, são 33 oportunidades e o currículo deve ser enviado por meio do portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br). Mauá registra cinco vagas, que podem ser acessadas pelo site da Prefeitura. Santo André dispõe de três vagas, cuja candidatura também deve ser feita pelo portal Emprega Brasil.