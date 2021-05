Kendall Jenner trolla as irmãs com notícia de noivado durante jogo com Kourtney Kardashian

02/05/2021 | 14:10



Verdade ou desafio? Quem nunca fez uma pegadinha com as irmãs que atire a primeira pedra! Durante o encerramento do festival virtual Poosh Your Wellness, que ocorreu no último sábado, dia 01, a modelo Kendall Jenner, de 25 anos de idade, fingiu estar noiva para o clã Kardashian-Jenner, enquanto jogava com Kourtney Kardashian.

Entre um copo de bebida e outro, a dupla até providenciou um anel de noivado da produção, mas a irmã mais nova, Kylie Jenner, desconfiou logo de cara ao perceber que a joia não cabia no dedo da modelo - que está namorando o jogador da NBA Devin Brooker.

- Você está mentindo, o anel não cabe em você, disse a empresária, de 23 anos de idade, durante a ligação.

Kim e Khloé Kardashian também ficaram com a pulga atrás da orelha e não engoliram a pegadinha da irmã, que logo desistiu da brincadeira.

- Isso é tão estúpido, por que você faria isso com a gente?, disse Khloé.

- Bem, pelo menos sabemos que vocês ficarão animadas quando esse dia chegar!, brincou Kourtney.