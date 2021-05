Do Diário do Grande ABC



02/05/2021 | 12:14



A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), informa que as estradas que cortam o Grande ABC e conduzem o motorista às praias da Baixada Santista têm trânsito tranquilo.

Os usuários podem utilizar as pistas Sul tanto da Via Anchieta quanto da Rodovia dos Imigrantes para a descida da serra. Já a subida é feita da pelas pistas Norte de ambas as vias.



A concessioária também informa que a opração é a normal, com cinco pistas para descida e outras cinco para quem sobe a serra. O tempo colabora e o motorista encontra temperatura agradável em todos os trechos.