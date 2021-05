Polícia Militar realiza operação em São Bernardo para combate à criminalidade

Do Diário do Grande ABC



02/05/2021 | 10:25



A Polícia Militar deflagrou em São Bernardo, na sexta-feira, dia 30, a Operação Grande ABC Mais Seguro, com vistas a reforçar o policiamento nas ruas da cidade e combater a criminalidade, além de buscar por armas, drogas ilegais e veículos irregulares.

Como resultado do trabalho das forças de segurança houve a prisão dem flagrante de um indivíduo por receptação de produto roubado, dois procurados pela Justiça foram reconduzidos à cadeia e a detenção de um homem que pilotava uma motocicleta furtada, que devolvida ao proprietári.

As outras detenções foram de cinco pessoas por tráfico de entorpecentes, com total de 1.479 quilos de entorpecentes, entre cocaína, crack e maconha. Além das prisões também houve a vistoria de 75 automóveis e 57 motos, além da abordagem a 311 pessoas.



Comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano 6) e responsável pela implantação do Baep (Batalhão de Ações Especiais) na região, em 2019, o coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos exaltou a ação policial. “A missão foi cumprida da melhor forma possível, levando paz, tranquilidade e segurança à sociedade, graças ao empenho e compromisso de policiais incansáveis e aguerridos que compõem toda força de segurança da região.”



A operação contou ainda com as presenças do delegado titular do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) Paul Herry, do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e do secretário adjunto de Segurança Urbana do município, coronel Aparecido Chaves de Souza.