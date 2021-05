Thais Fersoza e Michel Teló estão com um novo hobby, entenda!

02/05/2021 | 10:10



Thais Fersoza está sempre atualizando as suas redes sociais com os seus afazeres do dia a dia e no último sábado, dia 1º de maio, a atriz comentou com seus fãs e seguidores do Instagram que ela está com um novo hobby.

Isso mesmo, a esposa de Michel Teló revelou que ela e o cantor agora estão praticando frescobol e até chegaram a dividir alguns momentos do jogo juntos nas redes.

Meu marido gato me convidou para o quê? Quer dizer, eu convidei, ele me enrolou e agora ele topou. Olha nosso mais novo hobby.

Tata Fersoza até chegou a mostrar a sua raquete e ainda continuou falando sobre os benefícios desta nova prática esportiva que encontraram juntos.

Dá para queimar as gordurinhas, umas calorias. Vamos? A gente tem uma meta. Vamos tentar 10, 20, depois vai 30. O máximo que já conseguimos foi 50!

Tomara que a nova prática esportiva faça muito bem mesmo ao casal, ainda mais nesta época de pandemia causada pelo novo coronavírus é sempre bom manter a cabeça ocupada.