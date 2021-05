Ramalhão e Verdão medem forças em situações delicadas

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/05/2021 | 07:00



O Santo André deu fim ao jejum de 431 minutos sem gols no Paulistão no empate por 2 a 2 com a Ferroviária, quinta-feira, em Araraquara. Hoje, porém, vai precisar mais do que a igualdade para se aproximar da salvação contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. O problema é que do outro lado estará um time desesperado para conquistar um triunfo na tentativa de seguir sonhando com a classificação, caso do Palmeiras que, mesmo com os reservas, deverá dar trabalho para o Ramalhão. Este é o cenário para o confronto das 20h, no Estádio do Canindé.

Autor do primeiro tento andreense na última rodada (seu primeiro com a camisa ramalhina), o meio-campista Vitinho Schimith ainda acredita que a fuga do rebaixamento é possível para o Santo André. “Muito feliz com meu primeiro gol e por ajudar meus companheiros dentro de campo. Não estamos passando por uma boa fase, mas temos condições de sair dessa situação.”

O técnico Márcio Fernandes não terá desfalques por suspensão – pelo contrário, conta com o reforço de PH –, porém, não poderá ter ainda o lateral-esquerdo Giovanni Palmieri e o atacante Fernandinho, uma vez que permanecem em recuperação no departamento médico andreense. Baseado nas atuações do time em Araraquara, tem a possibilidade de manter Vitinho Schimith e Caio Rangel entre os titulares. A escalação, no entanto, só será confirmada uma hora antes da partida.

Já do lado verde do duelo, o técnico Abel Ferreira deverá manter o rodízio no elenco, montando time alternativo. Depois da derrota para a Inter de Limeira, na quinta-feira, com a chamada “equipe reserva”, hoje poderá colocar em campo suas terceiras opções, poupando novamente os titulares, que vão a campo na terça-feira à noite, contra o Defensa y Justicia-ARG, na casa do adversário, pela Copa Libertadores.