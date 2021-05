Com dois gols de Havertz, Chelsea bate o Fulham de olho na Liga dos Campeões

01/05/2021 | 19:40



Cada vez mais perto de garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea venceu dentro de casa o Fulham, no estádio Stanford Bridge, em Londres, por 2 a 0, faltando apenas quatro rodadas para o término do Campeonato Inglês.

Os dois gols foram marcados pelo jovem jogador alemão Kai Havertz, de apenas 21 anos, que vem tentando manter regularidade e uma vaga mais consolidada no time do técnico Thomas Tuchel. O meio-campista, sensação do Bayer Leverkusen na última temporada, alcançou oito gols com a camisa 29 do Chelsea.

O primeiro gol do jogo começou por um belo lançamento do zagueiro brasileiro Thiago Silva para Mason Mount, que achou um passe na medida para Havertz finalizar na saída do goleiro.

O segundo também veio de uma assistência elegante, mas desta vez dos pés do atacante Timo Werner. O compatriota deixou Havertz na cara do gol e o jovem alemão mais uma vez não titubeou, ampliando o marcador para os donos da casa.

A partida pelo Campeonato Inglês, que rendeu ao Chelsea a manutenção do quarto lugar com 61 pontos, serviu como preparação para o jogo de volta da semifinal da atual Liga dos Campeões contra o Real Madrid, que será na próxima quarta-feira, em Londres.

Em outros jogos da rodada do Campeonato Inglês, o Everton perdeu para o Aston Villa por 2 a 1, em Liverpool. Ambos estão colados na tabela de classificação, no oitavo e nono lugares, com poucas chances de chegar perto dos líderes. Já o Brighton, 14.º colocado, superou o Leeds United, 10.º, pelo placar de 2 a 0 e chegou aos 37 pontos.