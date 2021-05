Ato em comemoração ao dia do trabalho reúne 200 pessoas em Mauá

da Redação



01/05/2021 | 18:59



Na manhã desta sábado (1º), movimentos sociais realizaram ato na Vila Bocaína, em Mauá, com o objetivo de celebrar o Dia do Trabalho. A manifestação, organizada pela UP (Unidade Popular pelo Socialismo) e pela UJR (União da Juventude Rebelião), reuniu pelo menos 200 pessoas de vários movimentos sociais, tendo início em frente à Ocupação Manoel Aleixo e à Casa de Referência para Mulheres Helenira Preta seguindo pelo centro da cidade até a Estação Mauá da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Na ocasião, os participantes ainda defenderam a vacinação contra a Covid-19, da garantia de auxílio emergencial e do fim das demissões e despejos durante a pandemia. Os manifestantes também realizaram uma homenagem ao aniversário de 150 anos da Comuna de Paris, primeira revolução organizada por trabalhadores que tomou o poder em seu país na história mundial. A manifestação ainda levantou a bandeira de defesa da Ocupação Manoel Aleixo e da Casa de Referência Helenira Preta, que estão sendo ameaçadas de despejo, após o prédio onde estão localizadas ser leiloado na última semana.