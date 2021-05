Campanha solidária fecha primeiro Dia D de doações em Santo André

Da Redação



01/05/2021 | 18:40



A campanha Santo André Solidária, desta vez denominada Dia D, efetivada pelo Fundo Social, promoveu neste sábado (1º) a primeira data de arrecadação de doações em cerca de 60 pontos de apoio na cidade. A iniciativa visa intensificar auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade social neste período de crise provocada pela pandemia de Covid-19. Não houve balanço da operação inicial. A atividade segue neste domingo (2).



“Fim de semana de muita solidariedade, amor e carinho ao próximo. As doações estão batendo recorde e ajudando quem mais precisa. Nesse momento difícil que vivemos, graças à parceria com a iniciativa privada e a população andreense, estamos montando cestas básicas e kits de limpeza e higiene. Juntos somos mais fortes”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Ana Carolina Barreto Serra.

Os locais de arrecadação estão disponíveis em supermercados, farmácias, condomínios, hotéis, igrejas, associações comunitárias e parques municipais. A campanha já entregou aproximadamente 3.100 cestas básicas, segundo dados oficiais, e o mesmo número de kits de higiene para pessoas em vulnerabilidade social, além de arrecadar até o momento mais de 300 toneladas de alimentos e outros 35 mil itens, entre agasalhos e cobertores.

Podem ser doados alimentos como arroz, feijão, macarrão, café, óleo, leite em pó, além de itens de higiene e limpeza, agasalhos, cobertores, brinquedos e material escolar. Em quatro parques da cidade a doação pode ser realizada em sistema drive-thru: Parque Celso Daniel (Rua das Caneleiras, s/nº - Bairro Jardim), Parque Central (Rua José Bonifácio, s/nº - Vila Assunção), Parque Regional da Criança (Avenida Itamarati, 536 - Parque Jaçatuba) e Parque da Juventude Ana Maria Brandão (Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, s/nº - Jardim Ipanema). O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

Quem for se imunizar em um dos cinco pontos de vacinação drive-thru também pode realizar sua doação. Outra opção é fazer as contribuições diretamente na sede do Banco de Alimentos, localizado na Avenida dos Estados, 2195, em Santa Teresinha.