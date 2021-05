Vereador tucano retoma debate de frente regional parlamentar

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



02/05/2021 | 07:00



O vereador por São Bernardo Danilo Lima (PSDB) elaborou requerimento no qual pede a criação de espécie de frente parlamentar integrada pelos vereadores que compõem os legislativos do Grande ABC. Ainda que bem recebida pelos atuais vereadores, a ideia não é novidade e as outras empreitadas que foram idealizadas acabaram em naufrágio. Danilo Lima, primo do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), acredita que cabe aos vereadores atuar de forma coletiva para realizar projetos que beneficiem as sete cidades.

“Se faz necessária a ampliação das ações coletivas relativas a direitos e necessidades que digam respeito a toda a população da região do Grande ABC e que, nessa esteira, a atuação dos poderes legislativos municipais na união parlamentar do Grande ABC também envolveria a realização de propostas de medidas de interesse conjunto, críticas, aplausos, apoio, solicitação de informações, investigação e até mesmo divergir nas causas de interesse das sete cidades”, sustentou o parlamentar.

A ideia para criação de uma frente parlamentar regional está longe de ser novidade. Em 2001, políticos das sete cidades instauraram a Câmara Regional do Grande ABC, que contou com a participação de integrantes do governo do Estado, de prefeitos, secretários e de representantes da sociedade civil organizada. O grupo se desfez meses depois. Em 2009, o então vereador por Mauá Rogério Santana idealizou a Frente Parlamentar do Grande ABC. Como a movimentação da câmara, o bloco também não prosperou.

“A ideia, agora, é levar para as outras casas. Já fiz contato com as câmaras pelo telefone e falta somente a de Rio Grande da Serra. Em alguns (parlamentos) fui pessoalmente, como em São Caetano, Santo André e Mauá. A próxima visita, talvez, seja Diadema, para apresentar a proposta e fui sempre bem recebido”, declarou Danilo Lima.