André Marques revela que chorou ao descobrir que apresentaria No Limite : - Sou muito emotivo!

01/05/2021 | 17:10



Ele ficou No Limite - literalmente! Em uma entrevista ao GShow neste sábado, dia 01, André Marques confessou que chorou após descobrir que seria o novo apresentador do reality show. Após passar uma temporada de reflexão no meio do mato, o carioca recebeu o convite diretamente de Boninho para comandar a nova temporada do programa - que irá estrear dia 11 de maio, com 16 ex-participantes do Big Brother Brasil competindo pelo prêmio de meio milhão de reais.

- Foi um momento de realização de sonho, de novos desafios, de sair da zona de conforto e fazer uma coisa nova. Chorei algumas vezes. Sou muito emotivo, choro para caramba e não disfarço. Não faço tipinho nem personagem. Eu sou assim."

André também explica que tinha passado por um período bastante difícil de sua vida. Logo depois de lutar contra a obesidade mórbida e a depressão, o apresentador ficou diabético, chegando até ter problemas com a visão. Em 2013, ele decidiu se submeter à cirurgia bariátrica, perdendo mais de 70 quilos. Para ele, a notícia do chefe - que chegou de uma forma bastante descontraída -, foi como um renascimento profissional.

- Foi um ano em que eu vim de muitas notícias ruins de vida pessoal. Aí o Boninho me ligou, primeiro me dando uma bronca e eu não entendi nada. Ele, sempre quando vai me dar uma notícia boa, me dá uma zoada antes. Fiquei emocionado de verdade pelo desafio. Eu já era fã do programa e adorava aquelas coisas de comer olho de cabra... Já era um telespectador e agora vou apresentar. O mundão dá voltas doidas. Amém.