Quatro cidades da região antecipam vacinação para idosos com mais de 60 anos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



01/05/2021 | 15:30



Quatro cidades do Grande ABC decidiram antecipar o início da vacinação para quem tem 60 anos ou mais, diante da chegada de novo carregamento de doses da vacina contra a Covid-19.



As Prefeituras de Santo André e São Caetano anteciparam para este domingo (2) o início da vacinação para munícipes entre 60 e 62 anos. Em Santo André, imunização desta faixa etária vai acontecer devido a novo lote de 28 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford, produzida pela Fiocruz, que chegou hoje na cidade. Segundo a administração, foi o maior montante de imunizantes recebidos pelo município de uma única vez.

O agendamento para esses moradores já está disponível e deve ser realizado no psa.santoandre.br/vacinacovid. Ao acessar o site para fazer agendamento, o sistema indicará ao munícipe data, horário e local disponíveis para a imunização. Do total de vacinas entregues à cidade neste sábado, 24.100 serão destinadas aos idosos entre 60 e 62 anos, e 3.900 serão utilizadas para aplicação de segunda dose em profissionais de saúde.

A vacinação será realizada em cinco pontos drive-thru: Paço Municipal (Praça IV Centenário, no Centro), Craisa (acesso pelo portão 5, na rua Varsóvia), Estádio Bruno Daniel (Rua 24 de Maio, na Vila América), estacionamento do Grand Plaza Shopping (Avenida Industrial, 600, com acesso pelo portão do Centro Empresarial) e estacionamento do Atrium Shopping (acesso pela avenida Alexandre de Gusmão, s/nº, no estacionamento do piso G2). O horário de atendimento é das 8h às 17h. Já para atender o público que não tem carro, há também a opção de se vacinar em nove unidades de saúde, estrategicamente localizadas: USF Dr. Moyses Fucs, Centro de Saúde Escola, USF Vila Guiomar, USF Jardim Alvorada, USF Cidade São Jorge, USF Vila Luzita, USF Parque Miami, USF Cipreste e USF Recreio da Borda do Campo. Também é necessário realizar agendamento, exceto aos finais de semana.

Em São Caetano, a imunização começa amanhã no ponto de vacinação em sistema drive-thru, montado na Garagem Municipal (Avenida Presidente Kennedy, 2.100, bairro Olímpico). A partir de segunda-feira, também acontecerá no drive do Estádio Anacleto Campanella. O agendamento também é obrigatório e está disponível pelo site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Já a partir de segunda-feira (3), São Bernardo inicia a imunização deste público prioritário. O agendamento está disponível a partir de hoje no site www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus. Nesta etapa, moradores contarão com novo posto de vacinação, nas dependências do Clube dos Meninos, na região do Rudge Ramos.

Na cidade, ao todo, são cinco postos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura: o primeiro deles em sistema drive thru do Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro) e postos avançados no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta), Ginásio Poliesportivo do Jardim das Orquídeas (Estrada do Poney Club, 90, Alvarenga), Ginásio Poliesportivo do Riacho Grande (Rua Marcílio Conrado, 210, Riacho Grande) e um novo posto no Clube dos Meninos (Av. Caminho do Mar, 3222 - Rudge Ramos).

Em Diadema, a vacinação dos idosos com 60 a 62 anos também inicia a partir da próxima semana, de forma gradual. Na segunda-feira, terá início a vacinação dos idosos de 62 anos, a partir das 13h. Na terça-feira (4), a partir das 8h30, começa a vacinação dos idosos de 61 anos e na quarta-feira (5), também a partir das 8h30, é a vez da imunização dos idosos de 60 anos.

A vacinação no município ocorrerá das 8h30 às 16h, por livre demanda. Basta o morador de Diadema comparecer à sua UBS (Unidade Básica de Saúde), lembrando que algumas unidades estão vacinando em postos volantes. Para a vacinação contra a Covid-19 é necessária a apresentação de documento com foto original e comprovante de residência.