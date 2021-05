Última festa do BBB21 terá apresentações de Justin Bieber, Bebe Rexha, David Guetta, Luan Santana e mais!

01/05/2021 | 15:11



A última festa do BBB21 vai ter muita cachorrada! Os quatro participantes que seguem na disputa - Juliette, Fiuk, Camilla e Gilberto - irão dançar muito neste sábado, dia 01, ao som de artistas bombásticos. A festa promete trazer performances gringas de Justin Bieber, Tiësto, Bebe Rexha, Meduza e David Guetta. Para completar o repertório, cantores nacionais também estarão na lista, como Luan Santana, Jota Quest, Daniel, Bruno Martini e Wesley Safadão. No entanto, por conta da pandemia do coronavírus, os astros irão aparecer de forma remota para o brothers.

Outra novidade na festa do Top 4 é que a comemoração está marcada para acontecer no segundo andar da casa, com elementos decorativos que irão proporcionar aos participantes a oportunidade de reviver momentos marcantes de suas jornadas no reality.