Irmã de Sabrina Sato é internada com Covid-19 e apresentadora enfatiza: Estamos cuidando de você com todo amor!

01/05/2021 | 15:11



A irmã de Sabrina Sato, Karina Sato, foi internada devido ao novo coronavírus! A apresentadora usou o Instagram Stories na última sexta-feira, dia 30, para mostrar a irmã fazendo fisioterapia no hospital e escreveu:

Você vai ficar bem, minha irmã que tanto amo. Vai vencer mais essa batalha. E eu tô com você sempre. Muito amor e oração. Estamos cuidando de você com todo amor.

Também nas redes sociais, Karina Sato publicou um longo texto de agradecimento aos familiares. Na foto, ela aparece abraçada com Sabrina.

Mana, obrigada mil vezes por cuidar sempre de tudo e todas. Uma sensibilidade para colocar no lugar do outro. Uma generosidade que me acalma e me coloca no chão. Um ser realmente necessário neste mundo. Que tem uma habilidade rara com as pessoas. Obrigada por ter deixado tudo organizado e vindo ficar comigo no momento mais inseguro, de medo, de fé em que eu precisava me fortalecer. Nosso medo é faltar pra quem depende de nós. A cena que saio de casa deixando as crianças, achei que fosse desmoronar. Muito difícil, escreveu Karina.

Ela continua, afirmando que precisou de uma internação relâmpago:

Agradeço aos amigos carinhosos, minha família toda [marido, pais, cunhados, filhos, sobrinha, sogros, tios] a minha família da Sato Rahal que não mediram esforços para uma internação relâmpago. Super organizados. Monique foi auxiliar Felipe com crianças. Gui, Duda e Sa vieram comigo e meu irmão consolando minha mãe. Lucas, Fabio, Ro, Gui Duarte mantendo os negócios para eu não pirar no hospital. Sa te agradeço, Senhor te agradeço, gratidão a esta rede de apoio que me faltam palavras. Me sinto acolhida, abraçada, amada. Médicos, enfermeiros e toda equipe, estou ranzinza, chatinha, mas vou melhorar? É tudo novo pra mim. Vocês são super heróis. Oro pra vida de vocês todas as noites.