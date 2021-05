Faustão planeja levar diretor do Domingão para a Band

01/05/2021 | 14:10



Ô loco, meu! Parece que Fausto Silva já está tirando do papel o planejamento de seu novo programa. Como já foi anunciado anteriormente nas mídias, o famoso Domingão do Faustão chegará ao fim no dia 26 de dezembro, por vontade do próprio apresentador. Além disso, segundo o colunista Flávio Ricco, Fausto deverá assinar o novo contrato com a Band na próxima segunda-feira, dia 3 - e a escolha do novo diretor já foi feita.

O dono dos relógios mais luxuosos da televisão brasileira deve levar Cris Gomes, diretor responsável pelo antigo programa na TV Globo e o Show dos Famosos, para a nova emissora. A troca deve ser feita a partir do mês de maio e, se tudo ocorrer bem, o apresentador tem a intenção de levar mais funcionários da equipe do Domingão junto com ele. Até mesmo a lista de anunciantes já está em andamento, já que a maioria das empresas é fiel ao trabalho de Faustão.