01/05/2021 | 13:10



Como você viu, o Big Brother Brasil 21 está chegando ao fim e Fiuk já garantiu a sua vaga para a grande final. Antes de acontecer a grande final, um brother entre: Camilla de Lucas, Juliette e Gilberto ainda será eliminado.

Mas a emissora já emitiu um comunicado antes mesmo da edição de 2021 acabar dizendo que vai ter show na grande final do Big dos Bigs sim. Tudo será feito no gramado da casa mais vigiada do Brasil, e será comandada por nada mais nada menos do que Pocah, Projota, Karol Conka e Rodolffo.

Além disso, os três finalistas vão poder assistir uma retrospectiva ao vivo. Lembrando que a grande final do BBB 21 está previsto para acontecer na próxima terça-feira, dia 4.