Rafael Vitti diz estar preocupado com a exposição da filha, Clara Maria: - Será que a gente está expondo demais essa menina?

01/05/2021 | 13:10



Rafael Vitti revelou estar preocupado com a exposição da filha, Clara Maria, fruto do relacionamento com Tatá Werneck. A pequena sempre ganha destaque nas redes sociais. O ator participou do programa É de Casa deste sábado, dia 1º de maio, e deu detalhes da paternidade:

- Clara Maria era famosa antes de nascer. Agora isso está até me preocupando. Fico pensando: Será que a gente está expondo demais essa menina? Mas, ao mesmo tempo, percebo o quanto está ela sendo importante pelas mensagens que estou recebendo.

Rafa Vitti ainda falou que, neste momento de isolamento social por causa da pandemia da Covid-19, está aproveitando todos os momentos ao lado da filha:

- A missão mais difícil da vida é realmente educar e criar nossos filhos. Estou fazendo questão de abraçar essa missão como se fosse o meu ofício. Estou aproveitando 100% todas as fases e todos os momentinhos. Ela já plantou mudinha comigo, faz yoga, anda de skate, é realmente um espelho. Tudo que eu gosto de fazer, ela quer copiar, até o jeito de comer e andar.