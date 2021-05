Moradores invadem terreno que abrigava o antigo Edifício di Thiene

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



01/05/2021 | 11:11



Aproximadamente 100 pessoas invadiram na madrugada deste sábado o terreno onde estava instalado o Edifício di Thiene, no bairro Fundação, em São Caetano. O ato ocorreu por volta das 3h.



O prédio havia sido interditado pela defesa civil da cidade após desabamento parcial da laje em junho, episódio que deixou oito pessoas levemente feridas e 102 famílias desabrigadas. A demolição total da edificação pela Prefeitura havia sido em novembro.



De acordo com moradores, a PM (Polícia Militar) esteve no terreno cerca de uma hora depois da invasão. Houve diálogo entre as partes e logo em seguida os agentes se retiraram. Adriana Lucio, 38 anos, ex-moradora do imóvel e uma das líderes da invasão, disse que não houve violência física por parte do agentes. “A PM entrou, disse que o terreno tem vários processos, houve violência verbal, nós conversamos, resistimos e eles (agentes) foram embora."



Ainda segundo a Adriana, as famílias retiradas do local recebiam auxílio financeiro no valor de R$ 400 e, com esse dinheiro, pagavam aluguel. A pandemia do coronavírus, entretanto, piorou a situação dos ex-moradores, que, sem condições e alguns inclusive desempregados, resolveram retornar à antiga moradia.

“Nós estamos jogados. Falamos várias vezes com a Prefeitura, que não nos deu solução. Então, resolvemos voltar. Não queremos auxílio-aluguel, porque pagaram durante um ano e depois nos deixaram a ver navios. Se não resolverem (o Paço), nós vamos entrar na Justiça. Tem gente aqui que morava havia 20, 30, 40 anos no edifício. Estamos pela misericórdia de Deus.”

Procurada, a Prefeitura de São Caetano, por nota, informou que cerca de 40 pessoas participaram da invasão ao terreno, que é particular. Afirmou ainda que a agentes da Secretaria de Segurança foram ao local e que está tudo “sob controle”.