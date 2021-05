Mercado Pago agora aceita portabilidade de salário; veja como funciona

Da Redação

Do 33Giga



01/05/2021 | 10:18



O Mercado Pago passou a disponibilizar o serviço de portabilidade de salário. A ideia da fintech é atrair brasileiros que não têm acesso a uma conta salário completa e com benefícios.

Entre os benefícios prometidos pelo Mercado Pago estão acesso a crédito, cartão de crédito, programa de fidelidade com benefícios no Mercado Livre. Há ainda a opção de saques grátis, descontos em pagamento de boletos, entre outros serviços financeiros.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O serviço, de acordo com a empresa, será ofertado de forma gradual aos clientes da fintech. O Mercado Pago abrirá a oportunidade para que qualquer pessoa possa solicitar a portabilidade de salário para a conta ao longo dos próximos meses.

Para Heloisa Ifanger, head de Conta Digital do Mercado Pago, a portabilidade de salário abre novas portas para o financiamento das famílias. “Ao centralizar todas as necessidades em uma única conta, o nosso cliente tem acesso a boas condições nos produtos de crédito pessoal e cartão de crédito. Também fica mais fácil administrar as finanças com o dinheiro rendendo acima da poupança direto na conta”, completa.

O usuário que fizer a portabilidade terá ainda 2 saques grátis e acesso imediato ao nível 6 do Mercado Pontos. O programa oferece frete mais barato, acesso à Central de Descontos, seção que reúne mais de 5 mil estabelecimentos credenciados, com descontos em supermercados, farmácias, laboratórios, redes restaurantes, e estabelecimentos de diversos segmentos.

Além disso, esse nível do programa de fidelidade dá 45% de desconto na contratação de serviços de streaming como Disney+, HBO Go, Paramount+ e Deezer.

Como funciona?

Ao pedir a portabilidade de salário para o Mercado Pago, a transferência de recursos ocorre automaticamente no dia do pagamento do salário para a conta digital da fintech, sem nenhum custo e ação adicional para o usuário. Para solicitar a portabilidade, basta seguir os seguintes passos:

Entre na seção “Seu dinheiro”, no app do Mercado Pago ;

; Vá até “Portabilidade de salário”;

Siga as instruções e preencha o formulário com seus dados.

Veja abaixo os benefícios para quem faz a portabilidade de salário para a conta Mercado Pago: