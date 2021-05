Militantes acionam Joilson depois de aceno para forasteiros

Daniel Tossato



01/05/2021 | 03:45



Vereador por São Bernardo, Joilson Santos (PT) virou alvo de representação dentro do petismo municipal após ter declarado ao Diário que admitiria apoiar candidatos a deputado que não pertencerem à sigla na eleição do ano que vem.

O documento, que foi protocolado ontem pelos militantes Paulo Araújo, Nathália Silveira, Cristian Vaz e Thais Oliveira, pede que o vereador enfrente, mais uma vez, o conselho de ética do partido. Eles declararam que Joilson, ao admitir possibilidade de aderir a campanhas de figuras distantes do petismo, desrespeitava o estatuto do PT, principalmente o artigo 227.

“O denunciado, Joilson Santos, está infringido o artigo 227 do estatuto do Partido dos Trabalhadores, motivo pelo qual o denunciante requer que, depois de recebida a presente denúncia, seja o denunciado citado para responder a todos os seus termos, de acordo com ritos processuais previstos na resolução da comissão de ética”, sustenta a representação.

No início da semana, Joilson Santos declarou ao Diário que ainda não teria buscado diálogo com candidatos a deputado estadual nem federal para a eleição que deverá ocorrer no ano que vem.

Nos bastidores, há sinais que o vereador petista poderia apoiar o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tende a concorrer à reeleição. Para estadual, Joilson deve firmar adesão à tentativa de reeleição de Luiz Fernando Teixeira (PT), de São Bernardo.

O possível apoio a Alex se desenhou a partir do momento em que o ex-vereador Tião Mateus (ex-PT, atualmente sem partido) passou a integrar o grupo de assessores do deputado federal assim que perdeu a eleição no ano passado. Joilson Santos foi, durante seis anos, assessor de Tião na Câmara de São Bernardo. O ex-vereador foi sumariamente expulso do partido.

Na Câmara, Joilson tem se destacado por não acompanhar as ações da bancada petista. No início do ano, votou em Estevão Camolesi (PSDB) para presidir o Legislativo, preterindo a campanha da colega de bancada Ana Nice (PT). Camolesi foi eleito presidente e Joilson, punido pelo petismo local. O vereador petista conseguiu, entretanto, suspender punição por meio de liminar.

Vereador recua: ‘Estarei com nomes do PT’

Em movimento de recuo, o vereador por São Bernardo Joilson Santos (PT) declarou que pretende fechar apoio a candidatos a deputados estadual e federal que sejam do PT.

Ao Diário, durante a semana, o parlamentar havia dito que ainda não tinha diálogo com o partido e que não descartaria apoiar pleiteantes fora do petismo.

Ainda que não tenha fechado adesão a algum candidato a deputado federal do PT, Joilson Santos sustentou que apoiará o deputado estadual e que deverá buscar a reeleição no ano que vem de Luiz Fernando Teixeira (PT).

“Devo apoiar o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira para a Assembleia Legislativa. Já para deputado federal ainda não há nenhuma articulação, mas também devo fechar a apoio a algum candidato do PT”, declarou.

Joilson Santos chegou a dizer que não veria problema em um possível caminhada com o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que hoje é rival do petismo na cidade. Ao Diário, Joilson disse até que chegou a apoiar o federal em outras ocasiões. “Tudo que existe no sentido de um possível apoio a Alex Manente não passa de especulação. Não há essa possibilidade”, avaliou o vereador, em revisão do que afirmou durante a semana.

Parlamentar em segundo mandato – foi eleito pela primeira vez em 2016 –, Joilson Santos chegou a liderar a bancada petista até o ano passado. Neste ano, cedeu a vaga para a vereadora Ana Nice (PT). Sua atuação na casa mescla adesão e vetos a projetos governistas.

As idas e vindas de Joilson também estão no radar do grupo do vice-prefeito Marcelo Lima (PSD), potencial prefeiturável em 2024.