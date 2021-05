Cidades desmentem FUABC sobre vacinas a servidores da saúde

Daniel Tossato



01/05/2021 | 03:38



As secretarias de Saúde do Grande ABC desmentiram informe feito pela FUABC (Fundação do ABC) na manhã de ontem, quando a entidade regional, presidida por Adriana Berringer Stephan, tentou normalizar denúncia sobre fura-fila da vacinação contra Covid-19 de funcionários administrativos ligados à presidência.

O site do Diário (www.dgabc.com.br) mostrou em primeira mão na noite de quinta-feira que oito colaboradores da FUABC de áreas administrativas foram incluídos em lista de trabalhadores da área da saúde para serem imunizados dentro de pacote de doses destinado à FMABC (Faculdade de Medicina do ABC). Todos em cargos de chefia, com ligação direta com Adriana.

Na tentativa de justificar o episódio, o comando da FUABC divulgou comunicado aos funcionários dizendo que as secretarias de Saúde do Grande ABC já aplicaram as doses em todos seus servidores, inclusive do setor administrativo. Entretanto, ao Diário, as pastas de Saúde de Santo André e de São Caetano negaram a informação e disseram que ainda faltam imunizantes a funcionários dos departamentos.

O Diário apurou que a situação é a mesma em todas as prefeituras do Grande ABC – tanto que hoje está previsto chegar novo lote destinado aos funcionários da área da saúde. Ao todo, 14.630 frascos serão destinados às sete cidades para esse público-alvo.

“Ressalta-se que os funcionários administrativos das secretarias de Saúde do (Grande) ABC já estão devidamente imunizados. É inadmissível que os trabalhadores da Fundação do ABC e da Central de Convênios sejam ‘esquecidos’”, diz o comunicado, que classifica a denúncia de fura-fila da vacinação como ‘fake news’. Entretanto, ao Diário, a própria FUABC reconheceu que os funcionários administrativos foram imunizados pelo menos com a primeira dose – que foi aplicada, aliás, em unidades de saúde em São Caetano, cidade de origem de Adriana.

Nota técnica confeccionada pela Secretaria do Estado da Saúde permite a vacinação de profissionais administrativos da área da saúde, porém, como ainda não há doses para todos os servidores, os departamentos estabeleceram categorias de prioridades. Colaboradores da linha de frente do combate à Covid encabeçaram o rol. Na sequência, trabalhadores que tenham atuação próxima a unidades de saúde. Os administrativos sem contato diário e físico com essas estruturas de saúde teriam de ficar para o fim da fila.

Em Santo André, por exemplo, o secretário de Saúde, Márcio Chaves, a despeito de despachar diariamente do hospital de campanha montado Complexo Pedro Dell’Antonia, decidiu não ser imunizado para dar prioridade a funcionários da linha de frente que ainda não foram imunizados.

A Secretaria de Saúde andreense disse ao Diário que segue a nota técnica do governo paulista. A pasta de São Caetano foi na mesma linha, bem como São Bernardo.

A denúncia de fura-fila da vacinação contra a Covid-19 por parte de funcionários ligados a Adriana é alvo de apuração do Ministério Público e de sindicância instaurada na Prefeitura de São Caetano, na FUABC e na FMABC.