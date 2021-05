Novo personagem no caso Saul Klein

Raphael Rocha



01/05/2021 | 00:01



Mais um episódio do caso Saul Klein veio à tona ontem. O UOL veiculou reportagem com mais detalhes de mulheres que se dizem vítimas de abusos sexuais por parte do filho do fundador da Casas Bahia, Samuel Klein. Todo episódio atingiu em cheio o núcleo político liderado pelo ex-vereador Fabio Palacio (PSD), em São Caetano, e que teve Saul como vice na eleição do ano passado. Saul foi ejetado da chapa após as denúncias virem à tona. Mas, agora, outro personagem foi revelado – e também nutre boa relação com Palacio: a médica ginecologista Silvia Petrelli. Silvia foi candidata a vereadora pelo PSD (recebeu 302 votos), participou ativamente da montagem do plano de governo e teve seu nome ventilado para comandar a Secretaria de Saúde caso Palacio vencesse a eleição. Mesmo depois do pleito e com toda celeuma jurídica instalada em São Caetano, Silvia seguia no núcleo de Palacio.

BASTIDORES



Atuação

Conforme a reportagem do UOL, Silvia Petrelli atendia as mulheres supostamente vítimas de Saul Klein na residência do empresário, em Alphaville, na Grande São Paulo. Lá, além do atendimento, prescrevia tratamentos para doenças venéreas que as moças ou o próprio Saul viessem a ter nas relações sexuais. Ao portal, Silvia assegurou que jamais praticou ou presenciou ato ilícito. Ela confirmou ter prestado depoimento na Delegacia de Barueri, onde o caso contra Saul é investigado. Saul nega as acusações de abuso sexual e diz ser vítima de extorsão.

Resposta

À coluna, o ex-vereador Fabio Palacio (PSD) evitou a polêmica sobre Saul Klein e Silvia Petrelli. “Muito importante o Diário noticiar esses fatos. Importante questionar o Saul ao que se refere ao Saul e a doutora Silvia o que se refere à doutora Silvia. Da mesma forma noticiar os escândalos dos crimes de fura-fila nas vacinas da Covid em São Caetano”, disse o pessedista.

Vacinação

O Diário mostrou na noite de quinta-feira que funcionários próximos da presidente da FUABC (Fundação do ABC), Adriana Berringer Stephan, tomaram a vacina contra a Covid, mesmo não integrando a linha de frente do combate à doença. Adriana está na chefia da Fundação na indicação de São Caetano.

Protestos

Aliás, em frente à sede da Casas Bahia em São Caetano, cartazes foram espalhados nos postes com críticas ao escândalo sexual envolvendo a família Klein – além de Saul, o fundador da empresa, Samuel Klein (morto em 2014) também é acusado de abusos contra mulheres. “Enquanto você comprara sua TV, crianças sofriam abusos na loja”, dizem os panfletos.

Boulos em Santo André

Potencial candidato do Psol ao governo do Estado na eleição do ano que vem, o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), Guilherme Boulos, aparece hoje em Santo André para inauguração do projeto Cozinhas Solidárias mantido pela organização. A atividade será no Jardim Santa Cristina, a partir do meio-dia.

Dois estranhos

Esta coluna já mostrou que a direção do PT de Santo André, além de aplicar a suspensão de seis meses da atividade partidária, tem alijado o vereador Eduardo Leite (PT) de todo e qualquer debate a respeito de futuro da legenda. O clima é tão estranho que até o companheiro do vereador na bancada petista no Legislativo, Wagner Lima (PT), pouco conversa com o correligionário.