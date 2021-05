Anderson Fattori

01/05/2021 | 00:01



O mês de abril terminou ontem com a triste marca de 1.149 mortes em razão do novo coronavírus, a maior desde o início da pandemia, superando em 62 óbitos o número de falecimentos de março, que, até então, era o mês mais letal. Foram 41 óbitos por dia, contra 35 do terceiro mês do ano.

Em relação aos novos casos da Covid, abril apresentou redução de 12,7% na comparação com março, passando de 24.851 diagnósticos positivos em março, mês com o maior número, para 21.681 de abril, que agora tem a segunda maior marca da pandemia.

Ontem, foram mais 36 mortes por Covid-19, sendo praticamente metade, 17, informados pela Prefeitura de São Bernardo. As outras perdas foram reportadas pelos boletins epidemiológicos de Diadema (nove), Santo André (quatro), São Caetano (quatro), Mauá (um) e Ribeirão Pires (um). No total, o Grande ABC acumula 6.819 mortes por Covid.

Em relação aos casos, foram informados ontem mais 1.002 registros, a maior marca desde 19 de abril. Agora são 178.204 infectados, sendo que, destes, 163.569 estão recuperados.

No Estado, desde o início da pandemia são 2.903.709 casos e 96.191 óbitos. Entre o total de casos, 2.552.653 tiveram a doença e estão recuperados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 79,1% e de 77,3% na Grande São Paulo.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram mais 2.595 mortes e 68.333 casos, com total de 403.781 perdas e 403.781 infectados.