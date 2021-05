Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/05/2021



As cidades do Grande ABC aplicaram nos últimos sete dias um terço das vacinas utilizadas nos sete dias imediatamente anteriores. De acordo com dados dos boletins epidemiológicos das prefeituras, de 24 de abril até ontem, foram 66.480 doses de imunizantes injetados na população, contra 102.726 no período entre os dias 17 e 23 de abril, redução de 35,3%.

A principal causa da redução foi o atraso das entregas dos lotes por parte do Butantan, que produz a Coronavac. O instituto paulista sofreu com escassez de matéria-prima vindas da China nos últimos dias.

A redução foi maior entre as primeiras doses, o que significa que menos pessoas tiveram acesso à vacina nesta semana. Foram 36.278 imunizantes aplicados nos últimos sete dias, contra 55.299 da semana imediatamente anterior, redução de 34,4%. Já em relação a segunda dose, os números caíram de 47.427 para 30.202 no mesmo período, ou seja, queda de 36,3%.

São Caetano continua como a cidade que mais vacinas aplicou até agora proporcionalmente, com 26,6% da população com a primeira dose e 17% já com o esquema vacinal completo, com os dois imunizantes. Santo André aparece na segunda posição, com 19,4% e 10,2%, respectivamente, seguida de Ribeirão Pires, com 16% e 9,8%; São Bernardo, com 15% e 9,12%; Diadema, com 12,3% e 5,4%; Mauá, com 11,2% e 6,1%; e Rio Grande da Serra, com 9,9% e 5,4%.

No total, 15,7% de toda a população do Grande ABC já recebeu a primeira dose e 8,7% estão com o esquema vacinal completo. Em números absolutos, já foram aplicadas 687.671 imunizantes desde o dia 19 de janeiro, sendo 441.503 referentes à primeira dose e 246.168 à segunda.