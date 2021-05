Agências da região ficam entre as melhores do País

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/05/2021 | 00:23



Duas agências de publicidade do Grande ABC aparecem na lista das maiores empresas do ramo em 2020, conforme pesquisa Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão) Meios, que avalia organizações do setor no País.

A Octopus, com sede em Santo André, e a Nova Cin, de São Caetano, figuram no rol, que é liderado pela WMcCann, da Capital. A andreense está na 108ª posição, enquanto a são-caetanense, na 121ª colocação.

O ranking montado pelo Cenp Meios mensura o potencial das agências utilizando critérios como volume de investimento em mídia por cliente. Foi o primeiro ano no ranqueamento, que promete ser anual e mostrar a evolução das empresas do ramo ao longo do tempo.

Paulo César Ferrari, presidente da Octopus, declarou que estar presente no ranking entre cerca de 10 mil agências de publicidade no País é motivo de orgulho para a empresa – a pesquisa do Cenp Meios fez levantamento de 1.118 agências, já que nem todas autorizaram o levantamento.

“A grande maioria das agências que lideram o Cenp Meios é multinacional. A Octopus é muito nacional, brincando com trocadilho. São 42 anos de muita luta em Santo André. E mostra a nossa força, a força dos nossos clientes e do mercado publicitário do Grande ABC”, celebrou Ferrari. “Em um ano atípico, como este de pandemia, tivemos de buscar novo posicionamento. A Octopus não é mais apenas uma agência de propaganda. É uma agência de comunicação multiplataformas.”

Diretor da Nova Cin, Ivan Carlos Cavassani pontuou que estar entre as principais agências do País demonstra o crescimento da empresa são-caetanense, que, em 2018, apostou em reposicionamento de marca, fortalecendo imagem e trabalho digitais, com novos talentos.

“Somos uma agência moderna e tecnologicamente atualizada, que mantém o foco principal de gerar ideias que traduzam os desejos de nossos clientes. Isso aliado à nossa tradição e credibilidade no mercado publicitário”, comentou Cavassani, que fundou a Nova Cin em 1989, como Cavassani Publicidade. “Investimos em novas práticas de comunicação e nos adaptamos às constantes transformações do meio em que vivemos. Sempre buscando uma gestão de inovação e conexão com o mundo atual.”

Além da WMcCann, completam o pódio do Cenp Meios as agências Africa e DPZ&T.