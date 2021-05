Aline Melo

01/05/2021 | 00:01



A Diretoria de Ensino da Região de Mauá, que responde também por Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, informou aos profissionais de educação das três cidades que a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, que deveria começar segunda-feira, foi adiada por falta de imunizante. A vacinação nos três municípios começou em 12 de abril. Segundo a bula da Coronavac, o prazo entre as duas doses deve ser entre 14 e 28 dias.

De acordo com comunicado oficial enviado aos trabalhadores, os agendamentos foram suspensos e todos devem aguardar a entrega de mais vacinas pela Secretaria de Estado da Saúde. A expectativa do governo de São Paulo era a de imunizar 350 mil profissionais com 47 anos ou mais em todo o Estado, das redes pública e privada de educação básica (do infantil até o ensino médio). Na região, segundo informações das prefeituras de seis das sete cidades (Rio Grande da Serra não respondeu), já receberam a primeira dose 15.359 trabalhadores.

No comunicado, o dirigente Edson Donizetti Porto é claro ao informar que “o adiamento se deu em decorrência da não entrega das doses aos municípios. Tão logo sejam entregues, informaremos por meio de rede o novo cronograma de aplicação”, conforme reprodução ao lado.

Mauá e Ribeirão Pires confirmaram que ainda aguardam a chegada das doses para completar o esquema vacinal. Rio Grande da Serra não respondeu. Nas demais, as administrações não falaram em adiar a segunda dose. Santo André informou que o município não faz estoque de vacinas e recebe os imunizantes conforme cronograma do Estado e que até o presente momento as segundas doses chegaram conforme prazo esperado para atender aos públicos definidos.

São Bernardo informou que, até o momento, não recebeu novo lote para conclusão do ciclo de imunização do grupo. São Caetano explicou que o prazo da segunda dose dos profissionais da educação está previsto para os dias 10 e 11 de maio e que, por enquanto, as vacinas não foram entregues, mas que não houve atraso em nenhum envio da grade. Diadema afirmou que a previsão de data para aplicação da segunda dose em profissionais da educação é 7 de maio, mas não detalhou se já recebeu os imunizantes.

Apesar do documento oficial que afirma que a aplicação da segunda dose foi adiada, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a imunização dos trabalhadores da educação está em conformidade com o calendário, sendo, portanto, incorreta a afirmação sobre falta de doses. Em nota, a pasta destacou que as grades de vacinas são enviadas a cada região e cidade em tempo oportuno, em quantidade idêntica para aplicação de primeira e segunda doses dos públicos-alvos.

“O PEI (Plano Estadual de Imunização) é claro e objetivo, cabendo às prefeituras utilizarem as vacinas de acordo com os critérios técnicos e públicos, ou seja, devem respeitar as faixas etárias e/ou grupos estipulados bem como o intervalo de tempo de aplicação entre doses (até 28 dias para a vacina do Butantan e até 12 semanas para a da Fiocruz)”, completou o comunicado. A Seduc (Secretaria da Educação do Estado) não respondeu até o fechamento desta edição.