Em São Bernardo, forças policiais deflagram 2ª Operação Grande ABC Mais Seguro

Do Diário do Grande ABC



30/04/2021 | 22:11



Forças policiais de São Bernardo deflagraram, nesta sexta-feira (30), a 2ª Operação Grande ABC Mais Seguro. A força-tarefa tem como objetivo combater ações criminosas, intensificando rondas, bloqueios a veículos e cumprindo mandados de prisão. Mais de 250 agentes de segurança participam da ação, que envolve os efetivos das polícias Civil, Militar e Guarda Civil Municipal.

A dispersão das equipes ocorreu nesta tarde nas dependências do COI (Centro de Operações Integradas de São Bernardo). Na oportunidade, o prefeito Orlando Morando (PSDB) destacou a importância da ação para a queda na criminalidade na cidade. “Desde 2019, após a inauguração do COI, temos intensificado as operações integradas para fazer a saturação e repressão contra o crime, o que consideramos muito importante, pois passamos a agir com mais eficiência e rapidez".

Balanço preliminar divulgado no início da noite mostra que em apenas duas horas de ação cinco indivíduos foram detidos por tráfico de drogas em duas ocorrências, sendo uma no Jardim Calux e outra no Batistini. Ambas foram apresentadas no 3º DP de São Bernardo.

A operação reuniu ainda o novo comandante do CPA-M6 (Comando de Policiamento e Área – Metropolitana 6), responsável pelas sete cidades do Grande ABC, Coronel Gilson Hélio, além do delegado titular da Deic (Delegacia de Investigações Criminais), Paul Henry, e do secretário-adjunto de Segurança Urbana de São Bernardo, Coronel Aparecido Chaves de Sousa.