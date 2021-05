Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/05/2021 | 00:01



A Prefeitura de Ribeirão Pires recebeu ontem remédios que compõem o kit entubação, relação de medicamentos que são utilizados para sedação de pacientes que estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O carregamento foi adquirido pela administração e custou R$ 273,9 mil aos cofres públicos. A carga contém propofol, que é um sedativo, além de rocurônio e cisatracúrio, ambos bloqueadores neuromusculares.

Com o novo estoque, de acordo com a Prefeitura, a cidade tem capacidade para assistir os pacientes que necessitarem de entubação pelos próximos 20 dias, mas o prazo varia de acordo com o número de pacientes internados no hospital de campanha. Ontem, segundo o boletim epidemiológico, eram seis pessoas entubadas na UTI.

A compra dos insumos foi realizada pelo próprio município, em uma ação conjunta entre as secretarias de Saúde e de Administração. “Com essa aquisição, conseguimos importante autonomia para os internados do hospital de campanha. Isso reduz bastante a nossa angústia (em não conseguir atender à demanda)”, comentou o secretário da Saúde, Audrei Rocha.

Desde o início da semana a Prefeitura de Ribeirão Pires vinha alertando para a falta de remédios do kit entubação e havia enviado o alerta aos governos estadual e federal, mas não houve resposta. A previsão era a de que o estoque só duraria mais dois dias, mas, de acordo com o médico responsável pelo hospital de campanha, Malek Imad, não chegou a faltar insumos para os pacientes que estão internados.

Nas outras cidades do Grande ABC os estoques garantem atendimento por pelo menos mais sete dias, mas as secretarias municipais de Saúde explicam que estão monitorando o número de pacientes internados nos centros médicos.



ESTADO

O secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, anunciou ontem que a pasta vai fazer chamamento junto a municípios da Grande São Paulo e à Capital para a aquisição de kits entubação. “Estima-se a compra de 9 milhões de doses desses produtos, lembrando que consumo médio mensal gira em torno de 3,5 milhões para dar a garantia e a segurança de que todos os 645 municípios sejam adequadamente assistidos”, informou o secretário.

O anúncio foi feito durante a entrega de 420 mil doses da Coronavac para o PNI (Programa Nacional de Imunização), do Ministério da Saúde, no Butantan. “Com esta remessa, temos total de 42 milhões e 50 mil doses da vacina do Butantan. Na quinta-feira estaremos entregando mais 1 milhão de doses”, disse o governador João Doria (PSDB).

Na ocasião, o governador afirmou que, na quarta-feira, o governo do Estado vai detalhar como será o cronograma de imunização das pessoas com comorbidades, que está previsto para ter início dia 10 de maio. Serão imunizadas, inicialmente, pessoas com síndrome de Down, pacientes renais em tratamento de diálise e transplantados em uso de imunossupressores. Ao todo, o grupo soma 120 mil pessoas na faixa de 18 a 59 anos.