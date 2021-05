Do Diário do Grande ABC



30/04/2021 | 23:59



Premida pela repercussão negativa por ter incluído alguns apaniguados da área administrativa na lista de vacinação contra a Covid-19, furando a fila do Programa Nacional de Imunização, a presidente da FUABC (Fundação do ABC), Adriana Berringer Stephan, reagiu divulgando comunicado raivoso contra veículos de imprensa que divulgaram o caso – incluindo este Diário, responsável pelo furo jornalístico em reportagem assinada pelo editor de Política, Raphael Rocha. Atacar o mensageiro na busca de aplacar a mensagem é tática diversionista tão antiga quanto ineficaz. Tudo estaria dentro das regras do jogo se Adriana não tivesse mentido no documento, o que traz implicações graves ao episódio.

Na tentativa de normalizar a inclusão de seus protegidos na lista de prioridades, a presidente da FUABC diz no comunicado que “os funcionários administrativos das secretarias de Saúde do ABC já estão devidamente imunizados”. Trata-se de informação falsa. Foram vacinados servidores que atuam na linha de frente no combate à pandemia ou estão em contato direto com pacientes de outras doenças. Diferentemente do que diz Adriana Berringer Stephan, ainda há muitas pessoas que atuam na área da saúde nas sete cidades à espera da sua vez na fila das doses. Segundo informações do governo do Estado obtidas pelo jornal, nenhum município da região imunizou 100% de seus quadros.

Há fartura de provas de que a principal executiva da FUABC mentiu à sociedade para tentar justificar o esquema ilegal de vacinação descoberto por investigação jornalística do Diário. Ao optar por divulgar informações sabidamente inverídicas em documento oficial, como o comunicado aos funcionários, Adriana Berringer Stephan perde definitivamente as condições morais necessárias para se manter à frente da Fundação do ABC. Se ela ainda tiver algum senso de responsabilidade, no momento mais grave da pandemia, deve pedir para deixar o posto imediatamente. Ou então que as autoridades atuem para repor a decência na cúpula de umas das principais instituições públicas do Grande ABC.