01/05/2021 | 00:01



No primeiro mês de trabalho, o Projeto Patrulha Maria da Penha, novo serviço da GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema, mapeou e visitou 55 mulheres vítimas de violência doméstica e com direito a medida protetiva expedida pela Justiça. Durante as diligências, uma das mulheres denunciou as ameaças de um agressor, que foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

Dividida em duas equipes, a patrulha é formada por 15 GCMs, sendo dez mulheres e cinco homens, todos especializados no atendimento à mulher vítima de violência. Nessas primeiras diligências, além de levarem o serviço de proteção para 55 vítimas, as equipes atenderam mais nove ocorrências, sendo cinco de violência doméstica, uma tentativa de suicídio e outros três casos diversos.

“Durante a pandemia houve crescimento da violência contra a mulher. Por isso, precisamos intensificar a divulgação desse serviço para estimular e encorajar as vítimas a denunciarem seus agressores”, afirmou o secretário de Defesa Social de Diadema, Benedito Domingos Mariano.