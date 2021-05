Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



01/05/2021 | 00:01



Moradores do Jordanópolis, em São Bernardo, se articulam para melhorar a segurança do bairro sem ter que depender exclusivamente do poder público. Para isso, promovem vaquinha para custear a implementação do programa Vizinhança Solidária, ação da PM (Polícia Militar). Embora o movimento da corporação não tenha custos, é preciso que a população instale faixas e placas informativas e, para que o trabalho seja efetivo, os organizadores optaram por melhorar a qualidade, comprando também câmeras de segurança.

Entre as metas, os coordenadores da ação estipularam três principais, que serão efetivadas de acordo com a arrecadação. A primeira e mais importante é fazer as faixas em padrão do projeto Vizinhança Solidária. São 20 unidades, com valor estimado de R$ 1.600, já instaladas. Depois, a população prevê acrescentar as placas informativas, também no padrão do projeto. O custo será de R$ 1.250 para a compra de 50 unidades. Por fim, o grupo quer arrecadar R$ 6.500 para compra, instalação e monitoramento do circuito de câmeras de segurança nas entradas e saídas do bairro.

O empresário Jorge Correia, conhecido como Jorge Portuga, 37 anos, explicou que todas as aquisições e movimentações financeiras serão apresentadas em grupos do Facebook, WhatsApp e Telegram, no intuito de manter a transparência. “Desde 2014 o índice criminal do bairro estava muito alto. Em 2016, eu e mais três moradores criamos grupos para combatermos e minimizarmos os índices de criminalidade em nosso bairro e começou a dar certo” explicou Correia.

O empresário contou que, posteriormente, passaram a integrar o Conseg (Conselho Comunitários de Segurança), também programa da PM, em parceria com 6º Batalhão, onde conquistaram autorização, no início do ano passado, para ingressar no Vizinhança Solidária. Além disso, a população conseguiu a implantação de base, com vagas disponíveis para viaturas da PM, na Praça Domingos Vanzella e na Avenida Padre Anchieta, 600. “Agora é conquistar essa arrecadação e coibir mais o crime aqui no Jordanópolis”, frisou Correia. Para colaborar basta acessar o link https://abacashi.com/p/segurancajordanopolis.

Conforme a PM, o programa pode ser implantado em qualquer comunidade, independentemente das peculiaridades socioeconômicas, sendo necessária, dentre outros fatores, a predisposição das pessoas em realizar ações conjuntas e organizadas de prevenção primária na localidade. A corporação explicou que a implementação em alguns bairros teve de ser paralisada com a pandemia, porém, destaca que no Jordanópolis usam como referência para a comunidade local a base comunitária de segurança, posicionada na Avenida São Paulo, 333, instalada no local desde 11 de setembro de 1999, que pode ser ponto de apoio até que o programa seja, de fato, implementado.