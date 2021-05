Na agenda de São Caetano, a virada de abril para maio

Em 1956 era celebrada pela primeira vez em 1º de maio a nova festividade em louvor a São José, data instituída pelo papa Pio XII

Municípios Brasileiros

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Murutinga do Sul, elevado a município em 1954, quando se separa de Andradina.

No Estado do Amapá, aniversariam em 1º de maio: Cutias, Itaubal, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba e Serra do Navio.

Também aniversariam: Abreulândia, no Tocantins; Assaí e Primeiro de Maio, no Paraná; Campo Erê e Ibicaré, em Santa Catarina; Caracol, no Mato Grosso do Sul; Glória e Paripiranga, na Bahia; Nobres, no Mato Grosso; Parobé e São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e São Mamede, na Paraíba.