Obituário - 1º de maio de 2021

01/05/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

José Ferreira da Silva, 94. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Jardim da Colina.

João Domingos da Silva, 92. Natural de Caucaia (Ceará). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santo André.

Maria Conceição Viana Sachetto, 91. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Soares Martins Vieira, 86. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eugênia Bacelar da Costa, 80. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 27. Memorial Phoenix.

Dijair Alves Feitosa, 79. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 27. Cemitério Crist Redentor, Vila Pires.

Antonio Biondi, 74. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Grande, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alpina, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Benedita dos Santos, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neuza Soares, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Barnei, 67. Natural de Maringá (Paraná). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Ribeiro Gomez, 66. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleusa Goretti dos Santos, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Maria Cícera Caetano, 62. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Canton Tamai, 60. Natural de Florai (Paraná). Residia na Vila Guarani, em São Paulo, Capital. Empresário. Dia 27, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Nilton Donizete Lopes, 58. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cristina Oscar Salvarani, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Rosa de Souza, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Gerente comercial. Dia 27. Memorial Phoenix.

Jozelia Silva Ferreira Fernandes, 52. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Cemitério Santo André.

Francivaldo Mendes dos Santos, 50. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Motorista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilvan Santana de Almeida, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Casablanca, em São Paulo, Capital. Advogado. Dia 27, em Santo André. Jardim da Paz, em Embu das Artes (São Paulo).

Sirlei dos Santos Pereira Araujo, 41. Natural de Santo André. Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Diarista. Dia 28, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

Ana Gomes do Nascimento, 96. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Laura Mendes dos Santos, 91. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa

Gizela Silandji, 84. Natural da Romênia. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Ester Martinez Blasques, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Ruth dos Santos Gonçalves, 81. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Antonio Marcelo Pasqualin, 72. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Rita Maria dos Santos, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Durçulina Maria de Jesus, 69. Natural de Cordeiros (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Eldemir Bento Pires, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Planalto.

Arnaldo Masaro Filho, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Paulo Germano Fernandes, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Elza Kohn Ramires, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.



Paulo da Silva Soares, 62. Natural de São Francisco do Maranhão (Maranhão). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maria Lúcia de Souza Lima, 62. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Francisca Luis Mendes, 65. Natural de Nazarezinho (Pernambuco). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Tânia Maria de Britto, 54. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Aparecida Silvério, 85. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 27. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Pereira da Silva, 67. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Osvaldo Novaes, 64. Natural de Santa Maria (Paraná). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Motorista. Dia 27, em Santo André. Vale da Paz.

Francisco Gomes da Silva, 64. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia em Diadema. Dia 23, em São Bernardo. Vale da Paz.

Eunice Vieira, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Vale da Paz.



M A U Á

Mauricio Dias Soares, 84. Natural de Vitória (Espírito Santo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lidia.

Celcino Guimarães Bércio, 59. Natural de Mortugaba (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Pedreiro. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ladislau Alves de Macedo, 77. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia na Vila São Pedro, em Suzano (São Paulo). Dia 26, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

Maria Helena Ferreira, 62. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.