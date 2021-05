Septeto de São Caetano vai representar o Brasil em Tóquio

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



01/05/2021



A CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa) oficializou os seis titulares e dois reservas que representarão o País nos Jogos Olímpicos de Tóquio, entre julho e agosto. E o Grande ABC segue servindo como base para a Seleção Brasileira. Isso porque dos oito atletas chamados, sete são de São Caetano (ao menos quando os competidores estão no Brasil, porque também treinam e representam clubes europeus): Bruna Takahashi, Carol Kumahara (titulares), Giulia Takahashi (reserva), Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi, Vitor Ishiy (titulares) e Eric Jouti (reserva). A única que não pertence ao time são-caetanense é Jessica Yamada, que defende o Itaim Keiko (da Capital).

Além de representarem a cidade do Grande ABC, as irmãs Bruna e Giulia Takahashi (esta com apenas 16 anos) também são nascidas na região, em São Bernardo. A equipe feminina ainda tem como técnico o lendário treinador e ex-jogador Hugo Hoyama, outro que é são-bernardense.

“Vamos com o objetivo de jogar o melhor possível. Faremos período de treinamento em Portugal, de 20 dias, e 12 dias antes dos Jogos vamos para o Japão. Faremos aclimatação em Hamamatsu”, explicou Hoyama, que projeta o desempenho. “Vai depender do sorteio. Mas acho que todas estarão bem preparadas, porque estão jogando em ligas na Europa. Vamos jogo a jogo. Ganhar de uma atleta top 20 ou top 30 já seria grande resultado. Brigar por medalha é difícil pela forte concorrência com os países asiáticos, mas vamos lá”, concluiu o treinador.