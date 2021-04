Torcedores do Santos vão ao CT para cobrar diretoria e comissão técnica

30/04/2021 | 19:12



Um grupo de torcedores do Santos compareceu às dependências do clube nesta sexta-feira para cobrar a diretoria e a comissão técnica permanente do time, que vive um momento difícil na temporada. A equipe corre o risco de ser eliminada de forma precoce tanto no Paulistão quanto na Copa Libertadores.

À tarde, cerca de 10 a 15 torcedores de uma organizada estiveram no CT Rei Pelé e conversaram com o gerente de futebol Jorge Andrade e membros da comissão técnica - o time segue sem treinador definido ainda. O clube chegou a chamar a polícia, por precaução, mas não houve necessidade de intervenção. A conversa foi pacífica.

Trata-se do quarto protesto de torcedores do Santos nos últimos dias. Todos em razão das fracas apresentações do time nas últimas semanas. No dia 21, os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados após a derrota para o Barcelona, do Equador, na noite anterior, pela fase de grupos da Libertadores.

Quatro dias depois, um grupo de dezenas de torcedores protestou e aglomerou diante do estádio santista em protesto contra o time depois da derrota para o Corinthians por 2 a 0, pelo Estadual. E, ao anunciar a saída do técnico Ariel Holan, o presidente Andres Rueda revelou que torcedores soltaram rojões em frente ao prédio do argentino no fim de semana passado.

Diante dos fracos resultados e da pressão inicial, Holan pediu demissão ainda na noite de domingo. Desde então, a direção busca um substituto para o cargo. Inicialmente, o clube indicou que poderia anunciar o novo treinador do time antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, pelo Paulistão.

Com duas derrotas seguidas, uma delas dentro de casa, o Santos ainda não somou pontos em seu grupo na Libertadores, correndo risco de queda precoce. No Paulistão, a situação também está complicada. São apenas duas vitórias em nove jogos, ocupando a terceira colocação do Grupo D - somente os dois primeiros avançam às quartas de final.