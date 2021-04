A partir de terça (4), CPTM terá viagens entre Rio Grande da Serra e Jundiaí

Do Diário do Grande ABC



30/04/2021 | 15:48



A partir de terça-feira (4), a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) iniciará a prestação do Serviço 710, nas Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa. Os trens que atendem as linhas passarão a fazer viagens ininterruptas entre Jundiaí e Rio Grande da Serra. Durante toda a operação comercial (4h à meia-noite), todos os dias, incluindo fins de semana e feriados, o destino final das duas linhas deixará de ser a Estação Brás, que, apesar da importância para a mobilidade dos passageiros de toda a Grande São Paulo, será apenas uma das 31 estações do percurso, que poderá ser realizado de ponta a ponta em aproximadamente 2 horas e 8 minutos.



“Os passageiros da Linha 10-Turquesa possuem demanda antiga para que a linha chegue às Estações Luz e Barra Funda, e o Serviço 710 irá atender esse pedido. Além disso, os passageiros da Linha 7-Rubi terão acesso direto à Linha 2-Verde do Metrô, por meio da Estação Tamanduateí, e poderão acessar o Grande ABC sem necessidade de transferência entre trens”, explica o Secretário de Transporte Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy.



Tanto no horário de pico da manhã e no fim da tarde, a CPTM terá concentração maior de trens entre as estações Francisco Morato, na Linha 7, e Mauá, na Linha 10. Neste trecho a demanda de passageiros é maior, e o intervalo médio entre os trens será de 6 minutos. Nas pontas, entre Francisco Morato e Jundiaí e entre Mauá e Rio Grande da Serra o intervalo médio será de 12 minutos. Esse sistema de circulação de trens é conhecido por loop interno (menor intervalo) e loop externo (maior intervalo).



O Expresso Linha 10, entre as Estações Santo André e Tamanduateí, com parada apenas em São Caetano, continua funcionando normalmente nos horários já estabelecidos. Além disso, algumas estações das duas linhas terão mudanças de plataforma de embarque e desembarque com o início do Serviço 710, e os passageiros já estão sendo orientados.