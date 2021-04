Popó Freitas fala orgulhoso sobre o filho Juan: - Médico, bonito e gay

30/04/2021 | 15:10



Popó Freitas, ex-pugilista e participante do Power Couple Brasil 2018, deu uma entrevista para lá de polêmica para o Flow podcast. Questionado sobre seu relacionamento com Juan, seu filho de 21 anos de idade, assumidamente gay, o empresário contou que tem uma boa convivência com o rapaz e que sente orgulho por ele estar cursando o quinto período de medicina.

- É a minha bichona. E, antes que venham me criticar, essa é a maneira carinhosa que eu chamo ele. É uma coisa que eu sempre falo, uma coisa minha e dele, a gente se zoa assim. Juan é inteligente demais, está cursando o quinto período de Medicina.

Popó conta, ainda, que gosta de frequentar lugares voltados para o público LGBTQIA+ e que virou confidente do filho

- Ele já me levou para boate gay, e outro dia brigou com o namorado e veio conversar comigo. Tenho muito orgulho do meu filho: médico, bonito e gay.

Falando de sua carreira, o atleta confessou ter vontade de voltar aos ringues e diz que já iniciou seu treinamento. Ele se dedica agora a uma apresentação que fará no segundo semestre de 2021 ao lado de Whindersson Nunes, que acaba de iniciar no esporte.

- É um show que estamos preparando, na verdade. Vamos lutar e fazer uma brincadeira. Fico feliz de participar disso porque sei como o boxe tem ajudado o Whindersson. Foi fundamental no seu tratamento contra a depressão.