Cantora americana Becky G ganha biquíni de presente de Anitta - mas confunde com uma bandana

30/04/2021 | 14:11



A cantora norte-americana Becky G divertiu os seguidores depois de confundir a parte de baixo de um biquíni com uma bandana! A artista ganhou uma série de presentes de Anitta, que está divulgando o seu novo trabalho, Girl From Rio. No Instagram Stories, ela disse:

- Amiga, você já sabe como eu te amo. Estou muito orgulhosa de você. Você nunca falha em fazer coisas maravilhosas. Estou muito ansiosa por Girl From Rio. Para saber mais sobre você, a história do seu lindo lar. Ela é tão orgulhosa de onde ela vem e eu amo isso.

Becky G estava mostrando os presentes que recebeu de Anitta, quando pegou a parte de baixo do biquíni e revelou:

- Não vou mentir, que, no começo pensei: Uau! Essa é uma bandana linda.

Depois de ver que se tratava de uma calcinha de biquíni, ela brincou:

- Hello, ass cheeks, algo como Olá, nádegas em português.

Anitta revelou, recentemente, que Girl from Rio está sendo o videoclipe mais caro de sua carreira!