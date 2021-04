Mateus Carrieri diz que caçula não está em processo de transição de gênero: - Está fazendo tratamento psicológico e tentando se entender

30/04/2021 | 14:10



Na noite da última quinta-feira, dia 29, Mateus Carrieri, que participou de A Fazenda 12, marcou presença no Sensacional, programa da RedeTV!, e em conversa com Daniela Albuquerque, o pai de três filhos negou que o filho Domenico, de 13 anos de idade, esteja em processo de transição de gênero.

Na entrevista, o ex-Casa dos Artistas deu mais detalhes sobre o caso de Anna Francesca, que agora é chamado carinhosamente pelo pai de Nico, apelido de Domenico:

- Não tem transição nenhuma sendo feita, não está tomando hormônio, cirurgia... Está fazendo tratamento psicológico e tentando se entender. Eu perguntei um dia: Filha, você se olha no espelho e se gosta? Ela respondeu: Não, pai, não gosto do que eu vejo. E está tudo bem, só que nada vai acontecer agora. Estamos trabalhando isso em casa, fazendo terapia e vamos nos entendendo. A sexualidade é uma coisa, mas você não aceitar o corpo que tem é um outro passo e eu ainda não sei lidar com isso. Só sei que vou lidar com muito amor e não com imposição ou violência.

Ele ainda lamenta que existam jovens que não recebem o amparo de pessoas próximas:

- Tenho pena de adolescentes que se entendem homossexuais, bissexuais, e não têm o apoio da família. Sofrem violência e há muitos pais que não acolhem seus filhos em um momento que é tão importante ser acolhido.

Por fim, ele assumiu que errou, mas que aprendeu em sua vida como pai ao citar a vez em que fez um comentário sobre o corpo do filho primogênito, Kaike:

- Teve um momento que engordou um pouco e falei da barriguinha dele. Depois ele postou [na internet]: Nunca falei sobre a aparência de ninguém porque não é legal, e eu vi que foi para mim. Não temos o direito de falar sobre a aparência de ninguém. Se você não tem nada positivo a ser dito, não diga nada!