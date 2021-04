Descubra todas as estreias do Amazon Prime Video em maio

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/04/2021 | 13:48



A Amazon divulgou nesta sexta-feira (30) os novos conteúdos que estreiam no Amazon Prime Video em maio. Dentre as principais novidades, os assinantes poderão conferir o filme “Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2” e dois documentários originais que seguiram os bastidores das turnês de J Balvin e P!NK. A seguir, veja todos os títulos que serão adicionados ao catálogo do serviço de streaming ao longo do mês.

01/05 – Clube da Luta Para Mulheres (2020): Quando Anna Wyncomb (Malin Akerman) é apresentada a um clube de luta clandestino só de mulheres com o objetivo de acabar com a confusão que virou sua vida, ela descobre que está muito mais conectada com a história do clube do que jamais poderia ter imaginado.

01/05 – MIB: Homens de Preto Internacional (2019): Com a ameaça de uma arma de destruição em massa, mais a suspeita de um informante dentro da Homens de Preto, a nova recruta, Agente M, e seu supervisor, Agente H, correm contra o tempo para manter a paz planetária.

06/05 – Depois a Louca Sou Eu (2019): Jovem, intensa e autêntica, Dani quer apenas uma vida normal. No entanto, desde criança, ela está em descompasso com o mundo. Enquanto encanta a todos com o dom que a transforma em uma escritora brilhante, ela tenta controlar seus medos e constantes crises de ansiedade o melhor que pode.

07/05 – The Boy From Medellín (2021): Este documentário original que chega ao Amazon Prime Video em maio acompanha J Balvin se preparando para um show lotado em um estádio na sua cidade natal, Medellín, na Colômbia. À medida que a apresentação se aproxima, no entanto, as ruas explodem com a crescente agitação política, forçando o músico a lutar, com sua responsabilidade como artista, por seu país e sua legião de fãs ao redor do mundo.

08/05 – Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2 (2019): Max enfrenta algumas mudanças importantes depois que sua dona, Katie, se casa e se torna mãe. Em uma viagem em família para o campo, Max conhece um cão de fazenda chamado Galo e ambos tentam superar seus medos. Enquanto isso, Gidget tenta resgatar o brinquedo favorito de Max de um apartamento cheio de gatos, e Bola de Neve começa a missão de libertar um tigre branco chamado Hu de um circo.

14/05 – The Underground Railroad (1ª Temporada): Esta série original acompanha a tentativa desesperada da escrava Cora Randall em busca de liberdade no sul dos Estados Unidos, antes da Guerra Civil. Mas ela será perseguida por Arnold Ridgeway, um caçador de recompensas que tem a fixação de levá-la de volta à plantação de que escapou. Especialmente porque a mãe dela, Mabel, é a única que ele nunca conseguiu pegar.

21/05 – P!NK: All I Know So Far (2021): Junte-se à turnê mundial de Beautiful Trauma, de 2019, da cantora P!NK, que quebrou recordes em sua carreira. Mesclando cenas gravadas na estrada, bastidores de entrevistas e materiais pessoais, o documentário oferece um vislumbre por trás da cortina do circo que ela chama de vida.

28/01 – Panic (1ª Temporada): Nesta série original que chega ao Amazon Prime Video em maio, todo verão, os estudantes do último ano do Ensino Médio participam de uma série de desafios, sendo que o vencedor ganha um prêmio. Mas, neste ano, a quantidade de dinheiro é maior, fazendo com que a brincadeira se torne perigosa. Agora, os jogadores serão forçados a decidir até que ponto estão dispostos a correr riscos para ganhar.