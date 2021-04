Eduardo Costa alfineta a ex, Victoria Villarim, que desistiu de participar do Power Couple Brasil: - Já se lascou em um reality, quer se lascar em outro

30/04/2021 | 13:11



Segundo o colunista Leo Dias, o cantor Eduardo Costa criticou a ex, Victoria Villarim, depois que ela desistiu de participar do reality show Power Couple Brasil. Victoria já havia participado do programa A Fazenda em 2020. O cantor falou sobre o assunto no programa Resenha Proibidona:

- Nunca mais a vi. Mas, p**a que pariu, vai gostar de reality show no quinto dos infernos! Já se lascou em um reality, quer se lascar em outro.

O cantor sertanejo ainda foi questionado se faria parte de um reality show:

- Não faria, não conseguiria. Se ficar confinado em algum lugar, fico louco, começo a passar até mal. Mas gosto de assistir.