Fátima Bernardes diz que não gostou do jogo de Karol Conká BBB21 e a cantora dispara: - Meu erro não pode ser apagado e nem deve

30/04/2021 | 13:11



Depois de ter saído do BBB21 com recorde de rejeição, a rapper Karol Conká esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, dia 30, para falar sobre o reality show e o lançamento de sua série documental, chamada A Vida Depois do Tombo. Fátima Bernardes iniciou falando:

- A gente tem muito o que conversar. Primeiro: quero dizer que sempre fui admiradora do seu trabalho, da sua carreira, não gostei do jogo que você fez, mas eu preciso dizer que sou veementemente contra os ataques e ameaças que você e sua família receberam após sua participação no reality show. Deveria ter acabado ali no programa. Não que seus atos no jogo não tenham sido legais, mas as ameaças não é brincadeira.

Enquanto estava no BBB21, Karol protagonizou diversas polêmicas, especialmente com Lucas Penteado. Ela afirma que reconheceu os erros:

- Agora tenho terapeuta e isso tem me ajudado muito a me descobrir mais, descobrir mais coisa sobre mim e minhas feridas. Isso tem me deixado orgulhosa. O passo mais difícil eu já dei: reconhecer meu erro e começar a me tratar.

Fátima Bernardes questionou o que a rapper falaria para si mesma no reality:

- Eu diria: Pé no chão, seja mais humilde, não deixe seus traumas afetar o jogo e a vida das pessoas aqui dentro.

Karol Conká também desabafou sobre o cancelamento que começou a sofrer depois que saiu do programa, e revelou que acredita que seus erros não devem ser apagados:

- É uma forma de se aliviar das suas frustrações também, quando a gente deseja muito o sofrimento do outro. Isso fala muito sobre como a gente enxerga a vida, né? Nunca usei minhas redes para usar ódio contra artista nenhum, sou totalmente contra, ainda mais agora vivendo na pele. Meu erro não pode ser apagado e nem deve, não vou olhar para o passado e ficar remoendo, mas sempre vou revisitar esse erro para entender o que me levou a chegar nesse nível.

A rapper falou sobre a experiência de gravar para A Vida Depois do Tombo:

- Me senti aflita na gravação, o documentário não fala só da minha carreira, ele fala sobre o meu comportamento no reality... mas eu me senti aliviada de ter feito. Não estou minimizando o que fiz, nem negando minhas atitudes, estou correndo atrás dos meus erros. Não fiquei surpresa com a minha saída, nem com o alto índice de rejeição, dentro da casa, apesar do distúrbio comportamental, eu tinha momentos de lucidez, então reparava que não estava sendo legal. Então eu comecei a passar muito mal com esse sentimento, com esse remorso.