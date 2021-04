Rainha Elizabeth II foi vista inspecionando as carruagens de príncipe Philip

30/04/2021 | 13:10



Rainha Elizabeth II foi vista na manhã desta sexta-feira, dia 30, coberta com muitas blusas inspecionando os cavalos e toda a carruagem que era de seu falecido marido, príncipe Philip, no terreno do castelo de Windsor.

Para quem não sabe, a rainha Elizabeth e príncipe Philip eram extremamente apaixonados por cavalos e a realeza não é fotografada em público cavalgando desde dezembro. Segundo o Daily Mail, existem relatos de que a rainha fazia passeios diários ao longo do ano passado, mas sem a presença de fotógrafos.

Ainda segundo a publicação, foi notificado ainda este mês que os pôneis do duque de Edimburgo e a sua carruagem verde escuro serão passadas para a neta de 17 anos de idade, Lady Louise. De acordo com fontes do Mail Online, a garota continuará a exercitar regularmente os dois pôneis, em Windsor.