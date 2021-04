Consórcio Intermunicipal é apresentado a grupos de fiscalização de áreas de mananciais

Do Diário do Grande ABC



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC recebeu apresentação sobre os GFIs (Grupos de Fiscalização Integrada), criados pelo Governo do Estado para as Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais. O instrumento de preservação foi tema de reunião do Grupo de Trabalho Meio Ambiente da entidade regional, realizada por meio de videoconferência nesta sexta-feira (30). Na última quinta-feira (22), o Consórcio aderiu à iniciativa que tem como objetivo a disseminação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

O objetivo dos GFIs é incrementar as ações de proteção nas áreas de mananciais, responsáveis pela produção e conservação de água para o abastecimento humano, explicou Eliane Israelian, da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. O Governo do Estado definiu quatro GFIs na Região Metropolitana de São Paulo: Alto Juquery, Guarapiranga Sudoeste, Alto Tietê Cabeceiras (com participação de Ribeirão Pires) e Billings (com participação de Santo André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e Polícia Ambiental estão na composição de todos os grupos.

As atividades realizadas incluem reuniões entre o governo estadual e os municípios e ações de fiscalização integradas, além de perspectivas como o fomento ao desenvolvimento de projetos e o desenvolvimento de um sistema de proteção ambiental integrada. O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra, afirmou que o instrumento de preservação está sendo estruturado a partir da união de esforços dos órgãos estaduais e municipais, com o objetivo de reforçar as ações de proteção nas áreas responsáveis pela produção e conservação de água do abastecimento humano. “Os mananciais representam mais da metade da área do Grande ABC, por isso a preservação desse bem natural da nossa região é primordial. A atuação integrada entre os órgãos estaduais e municipais está sendo articulada para otimizar os esforços de fiscalização”, disse, Paulo Serra.