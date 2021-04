Dia do Trabalho terá carreata no Grande ABC

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



30/04/2021 | 13:03



O Dia do Trabalho, celebrado neste sábado (1º), será o segundo na pandemia. Neste ano, em substituição aos tradicionais protestos, os sindicatos do Grande ABC se reúnem em três carreatas pela manhã. No período da tarde, as centrais sindicais realizarão ato unificado on-line a partir das 14h. A transmissão será pelo Youtube e pelas redes sociais das entidades. O tema deste ano é Vida, Democracia, Emprego, Vacina para todos.

A concentração da primeira carreata será a partir das 9h em frente ao Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, e partirá rumo à Praça da Moça, em Diadema. A segunda inicia em frente à subsede da CUT (Central Única dos Trabalhadores), em Santo André, às 10h. No mesmo horário, em Rio Grande da Serra, os trabalhadores se reúnem na Avenida Dom Pedro I. Ambas seguirão até a Avenida Portugal, em Mauá. Tanto em Diadema, quanto em Mauá, haverá drive-thru para arrecadação de alimentos.

“É uma data e importante porque ela marca as lutas que nós travamos e especialmente aquelas que ainda precisamos enfrentar, tendo sempre em mente a classe trabalhadora deve estar unida para se apropriar da riqueza que produz”, afirma Wagner Santana, o Wagnão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele assinala que a pandemia precarizou as formas de trabalho e que cabe ao movimento sindical para atender trabalhadores informais.

Wagnão adiciona que as campanhas contra a fome voltaram a ser necessárias pela falta de ação dos governos. “Ao contrário do que ocorria nos anos 90, quando as campanhas de arrecadação eram realizadas para ajudar a população de regiões bem mais carentes, como no Nordeste, hoje as doações são destinadas à população eu vive aqui ao nosso lado na Região Metropolitana de São Paulo, em um Estado tão rico”, lembra.

Belmiro Moreira, presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, acrescenta que outras reivindicações são o fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde), auxílio emergencial no valor de R$ 600 até o fim da pandemia e a liberdade democrática. Os atos são contra a reforma administrativa e as privatizações, e o retorno das aulas presenciais, além de pedir a saída do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“As três principais bandeiras são o auxílio emergencial de R$ 600, vacina para todos e combate ao desemprego”, reitera Raimundo Suzart, presidente do Sindicato dos Químicos do ABC. Ele observa que os únicos setores que não tiveram demissões em larga escala são aqueles ligados à saúde e ao ramo de embalagens. Vale lembrar que o Grande ABC acumula fechamento de 1.076 postos de trabalho formais nos últimos 12 meses, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

MISSA DO TRABALHADOR

A tradicional Missa do Trabalhador, realizada anualmente na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo, volta a ter a presença do público. No ano passado, justamente no aniversário de quatro décadas de tradição, a celebração foi totalmente on-line. Desta vez, a basílica volta a receber os fieis respeitando o limite de 25% da capacidade. O bispo da Diocese de Santo André, responsável pela região, Dom Pedro Carlos Cipollini será o celebrante.

Neste sábado, também é comemorado o Dia de São José Operário, padroeiro do trabalhadores. Em 2021, a data é ainda mais importante para os católicos, uma vez que o Papa Francisco determinou que este é o Ano de São José. Isso porque se comemoram 150 anos da promulgação do decreto que declarou o santo como padroeiro da igreja universal.

A missa, que inicia às 10h, também será transmitida no canal do Youtube e na página do Facebook da Diocese de Santo André.