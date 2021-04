Google Meet: veja novos recursos que chegam em maio

Da Redação

Do 33Giga



30/04/2021 | 11:48



A partir de maio, o Google Meet apresenta novidades para tornar a experiência das videochamadas mais agradáveis. Com os novos recursos, as pessoas terão mais autonomia sobre a exposição de sua tela (podendo destacar alguém, ou omitir a própria imagem, se quiser), poderão escolher fundos animados e, para os rostos que estiverem com pouca nitidez, haverá ajuste automático do brilho.

Quem utiliza o Google Meet em movimento poderá economizar dados, sem afetar a qualidade das transmissões. Veja, abaixo, recursos que estreiam já no mês que vem.?

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Alta qualidade em qualquer dispositivo

Para aprimorar a experiência das reuniões em vídeo quando a pessoa está em movimento, o Google Meet lançou o Modo de Economia.

O recurso reduz o uso de dados e permite que as pessoas economizem no consumo de seus pacotes, uma novidade relevante para pessoas de países onde o custo de dados de internet pode ser alto, caso do Brasil.

Mais espaço para visualizar conteúdos compartilhados por outros participantes

Graças ao visual renovado e às melhorias na forma de fixar e ocultar conteúdos na tela, será possível fixar vários blocos e decidir em quais imagens se concentrar. Um exemplo: destacar uma apresentação e um participante, ou então vários participantes de uma só vez.

Não quer se ver na tela? Tudo bem

Muitas pessoas que usam o Google Meet afirmaram que se concentram melhor e sentem menos cansaço quando não enxergam a própria imagem na tela.

Por isso, agora será possível redimensionar, reposicionar e até ocultar sua própria imagem. Ao fazer isso, o espaço liberado na sua tela pode ser usado para ver os rostos dos demais participantes da reunião.

Ajuste automático de imagem para versão web

Desde 2020, quem utiliza o Google Meet em smartphones tem à disposição o modo low-high, que, por meio da IA, aprimora automaticamente a nitidez da imagem quando a pessoa está num ambiente com pouca iluminação, ou quando há uma luz forte atrás.

Agora, este recurso também estará disponível na versão web. Já os vídeos com rostos em sub-exposição receberão um ajuste automático de brilho, melhorando a visualização do interlocutor e, consequentemente, deixando a conversa mais agradável.

Planos de fundo animados

Agora, será possível incluir vídeos no seu plano de fundo. Além da privacidade, protegendo o cenário atrás do participante, a novidade deixará as reuniões mais divertidas. A princípio, haverá três opções: uma sala de aula, uma festa e uma floresta. Em breve, outros fundos animados estarão disponíveis.